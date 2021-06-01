Бузова похвасталась своим портретом в офисе директора

Как писал «Рамблер», ранее Бузова рассказала, что после госпитализации врачи попросили ее больше есть.

Ведущая отмечала, что старается выбирать «белок и все некалорийное» - карпаччо из цветной капусты и артишоков, карпаччо из помидоров с трюфелем и устриц.