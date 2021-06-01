Бузова похвасталась своим портретом в офисе директора

В кабинете Арчера Бузова заметила свой портрет.
«Приехала в офис, ой, как красиво. Ты сделал небольшой ремонт», - сказала она.
Также телеведущая поделилась кадрами офисного перекуса.
«Привезли к нам в офис краба - фаланги, суши очень вкусные, устрички, креветочки, ежи. Арамчик, ты любишь у меня ежей», - отметила она.
Как писал «Рамблер», ранее Бузова рассказала, что после госпитализации врачи попросили ее больше есть.
Ведущая отмечала, что старается выбирать «белок и все некалорийное» - карпаччо из цветной капусты и артишоков, карпаччо из помидоров с трюфелем и устриц.