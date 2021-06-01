Звезда «Гардемаринов» рассказала об огорчившей ее липосакции

Актриса Ольга Машная
рассказала, что осталась недовольна липосакцией живота. Свои секреты, связанные с пластическими операциями, она раскрыла в программе «Звезды сошлись»
.
Машная стала участницей проекта, посвященного пластической хирургии. Она осталась довольна ринопластикой, но липосакция оказалась «не очень».
«Когда мне сделали эту липосакцию, доктор сказал: «Вы знаете, что у вас грыжа?». Я этого не знала. < > Я растерялась, я думала, что программа о здоровье, а там какая-то была договоренность коммерческая, что делаем, что не делаем. Я даже не спросила: «А почему же вы мне не сделали?» - рассказала актриса.
Грыжу до сих пор не удалили, так как актриса боится нового вмешательства.
Как писал «Рамблер», ранее коллега Машной Елена Проклова
рассказала «СтарХиту»
, что поддерживает красоту домашними масками и самодельными кремами из чистотела, пшеницы и алоэ.
«Все, что хотела из пластики, уже сделала. Теперь буду поддерживать это при помощи спорта, который очень люблю», - отмечала Проклова.