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Эмбер Хёрд избежит наказания за дачу ложных показаний против Джонни Деппа

ИА Regnum
1 час назад
Американская акриса Эмбер Хёрд не понесёт наказания за лжесвидетельство против своего бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Об этом 31 мая сообщает издание Peopletalk.
НаказаниеЭмбер Хёрд за клевету на Джонни Деппа назвали невозможным
Фото: ReutersReuters
По данным издания, актриса «приукрасила» рассказы о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Адвокат Хёрд Элейн Бредехофт прокомментировала эту ситуацию: «Срок давности за лжесвидетельство в Калифорнии составляет три года, и он давно истек. Поэтому любое расследование и обвинение, а тем более приговор со штрафом или тюремным заключением, невозможны».
ИА REGNUM напоминает, что 12 из 14 случаев нападения на Эмбер Хёрд со стороны Джонни Деппа признаны Высоким судом Великобритании. При этом Деппу отказано в пересмотре дела о клевете за избиение бывшей жены.
Шоу-бизнес,Джонни Депп,ИА REGNUM,
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