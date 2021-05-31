НаказаниеЭмбер Хёрд за клевету на Джонни Деппа назвали невозможным

По данным издания, актриса «приукрасила» рассказы о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Адвокат Хёрд Элейн Бредехофт прокомментировала эту ситуацию: «Срок давности за лжесвидетельство в Калифорнии составляет три года, и он давно истек. Поэтому любое расследование и обвинение, а тем более приговор со штрафом или тюремным заключением, невозможны».