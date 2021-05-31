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Появилось видео с Бузовой с мужчинами со скандального концерта в Волгограде

Юрий Столбов
2 часа назад
Концерт Ольги Бузовой в одном из центральных парков Волгограда закончился скандалом. На фестивале ParkSeason Fest все жители очень ждали певицу, но, выйдя на сцену, Бузова вела себя странно.
Видео опубликовал телеканал "360".
Во время исполнения своих песен Бузова тяжело двигалась, нецензурно выражалась, говорила странные вещи. При этом выход артистки на сцену ее поклонники ждали целый час.
Шоу-бизнес,Общество,Видео,Волгоград,
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