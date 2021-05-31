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"Коммунисты России" потребовали запретить концерты Бузовой

Газета.Ru
1 час назад
Партия "Коммунисты России" потребовала запретить концерты певицы и телеведущей Ольги Бузовой, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Газету.Ru" Об этом рассказал исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.
"Коммунисты России" потребовали запретить концерты Бузовой
Фото: Анатолий Ломохов/Global Look PressАнатолий Ломохов/Global Look Press
Он заявил, что общественность возмущена поведением певицы на последнем концерте в Волгограде.
"Множество экспертов считают, что певица находилась в нетрезвом состоянии, другие считают, что она могла быть под воздействием соответствующих веществ. Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля", - говорит политик.
По его мнению, шоу-бизнес не осудил Бузову.
"Партия направила обращение в Министерство культуры России и Роскомнадзор с требованием запретить певице Бузовой организовывать свои "концерты" в российских городах, так как они превращаются в пропаганду алкоголя, антиобщественного поведения и, предположительно, в пропаганду приема неустановленных пока препаратов, что нарушает законодательство", - заключил он, порекомендовав правоохранителям провести медицинское обследование артистки.
Ранее сообщалось, что жителей Волгограда удивило необычное поведение певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Бузова вышла на сцену с опозданием на час, выругалась в микрофон и покинула мероприятие после трех песен.
Шоу-бизнес,Сергей Малинкович,Роскомнадзор,Минкультуры,Газета.Ru,Волгоград,
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