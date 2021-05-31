"Коммунисты России" потребовали запретить концерты Бузовой

По его мнению, шоу-бизнес не осудил Бузову.

Ранее сообщалось, что жителей Волгограда удивило необычное поведение певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Бузова вышла на сцену с опозданием на час, выругалась в микрофон и покинула мероприятие после трех песен.