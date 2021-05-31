"Коммунисты России" потребовали запретить концерты Бузовой

"Множество экспертов считают, что певица находилась в нетрезвом состоянии, другие считают, что она могла быть под воздействием соответствующих веществ. Это вызывающее поведение прямо противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, но беда в том, что многие молодые люди воспринимают Бузову как икону стиля", - говорит политик.
"Партия направила обращение в Министерство культуры России и Роскомнадзор с требованием запретить певице Бузовой организовывать свои "концерты" в российских городах, так как они превращаются в пропаганду алкоголя, антиобщественного поведения и, предположительно, в пропаганду приема неустановленных пока препаратов, что нарушает законодательство", - заключил он, порекомендовав правоохранителям провести медицинское обследование артистки.