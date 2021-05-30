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Плющенко выехал на «Порше» прямо на каток спортшколы

Ирина Лебедева
52 минуты назад
Евгений Плющенко обычно деловит и сдержан, и не грешит эксцентричными выходками.
Плющенко выехал на «Порше» прямо на каток спортшколы
Фото: InstagramInstagram
Так что особенно удивительно было видеть, как известный спортсмен решил переплюнуть эпатажного Моргенштерна.
Евгений взял и выехал на лед катка собственной спортшколы на Porche 911 Turbo Cabriolet ярко-зеленого цвета.
Аккуратно покружился и выложил получившийся видеоролик в инстаграме.
Фолловеры принялись гадать, в чем причина, зачем нужно было исполнять такой цирковой трюк?
Некоторые обвинили фигуриста в «понтах», другие – в детском бахвальстве. Но многие поддержали мысль о том, что это какая-то рекламная идея.
«Император в своей империи», «Я все больше и больше теряю уважение к любимому олимпийскому чемпиону..... Неужели на него так подействовала Яна или он так и был с такой начинкой?», «Вроде большой дядя, а как ребенок! Эх Женя!», «Евгений Плющенко круто выполняет контрактные обязательства», «Это один из пунктиков скидки при покупке».
Как ранее писал «Рамблер», Евгений Плющенко наказал сына Гном Гномыча за опоздание на тренировку.
Как выяснилось, отец заставил ребенка сделать 50 приседаний, после чего он смог присоединиться к тренировке.
Шоу-бизнес,Евгений Плющенко,
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