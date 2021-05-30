Супермодель Anne V подала в суд на мужа-миллионера

Звезда подиумов Анна Вьялицына родом из Нижнего Новгорода.

Фото: Instagram Instagram

Тоненькой высокой девочке когда-то повезло – ей было 15 лет, как ее приметили модельные агенты.

Очень быстро Анна переехала в Париж, затем в Нью-Йорк

Она взяла псевдоним Anne V и выходила на подиумы самых престижных Недель моды, от Лондона до Милана , сделав головокружительную карьеру, - рассказывае т «Комсомольская правда».

Красотой белокурой модели был пленен Адам Кэхан – IT-миллионер, старший вице-президент компании Yahoo

Пара поселилась в Сан-Франциско, неподалеку от Кремниевой долины. Анна родила девочку, которую назвали Аляской. И отошла от модельного бизнеса, занявшись ребенком, мужем, домом.

Однако не прошло и нескольких лет, как они расстались.

Сейчас Анна одна воспитывает дочь, Адам помогает ребенку материально, но, по мнению его экс-супруги, явно недостаточно.

Анна подала в Верховный суд Манхэттена иск к Кэхану, в котором требует ежемесячных алиментов на Аляску в размере 8500 долларов в месяц.

Вьялицына информирует суд, что из-за пандемии она не могла работать, доходы резко упали и ей не хватает на жизнь.

Если в 2019 году она заработала 431 000 долларов, то в коронавирусный 2020-й – всего 77 687 долларов.

Причем 26 тысяч долларов из этой суммы – это пособие по безработице, которое она получает от государства.

Как ранее писал «Рамблер», на итальянском острове Сардиния погибла 33-летняя модель из Уфы Галина Федорова . Об этом рассказала ее мать Татьяна в Instagram.

Лодку, в которой находилась Галина и ее друг, накрыло волной.