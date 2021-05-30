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Канделаки готова поверить в лабораторное происхождение коронавируса

Ирина Лебедева
1 час назад
В зарубежных медиа прошла информация о том, что найдены доказательства рукотворной природы коронавируса – он был создан в китайской лаборатории.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась по этому поводу в своем Телеграм-канале. Тина готова поверить европейским ученым.
«Китай приплыл. Британские и норвежские ученые тщательно изучили новую коронавирусную инфекцию и нашли не только уникальные маркеры человеческого воздействия, но и манипуляции с вирусом для создания эффекта его природного происхождения».
Телеведущая подчеркнула, что обычные люди никогда не смогут сами узнать правду и придется верить одной из сторон на слово. Она уточнила, однако, что китайская лаборатория избавилась от материалов, которые якобы могли бы доказать ее невиновность, и теперь их очередь доказывать свою правоту.
«А вообще, картинка, если теория искусственного создания китайцами коронавируса подтвердится, выглядит технично:
— создать вирус; — посадить выдрессированный народ на карантин и выйти из пандемии раньше всех; — сесть у телевизоров со свининой по-сычуаньски и смотреть, как все остальные экономики уходят в глубочайшее пике.
Триумф социалистического строя-2020», - резюмировала Канделаки
Как ранее сообщал «Рамблер», доходы телеведущей и генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки за год выросли почти на 100 млн рублей.
Судя по декларации о доходах и имуществе сотрудников госкорпорации «Ростех», где работает её супруг Василий Бровко, в 2020 году медиаменеджер заработала 258,55 млн рублей.
Канделаки объяснила журналистам, что разбогатела за счёт ценных бумаг.
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