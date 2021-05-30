«Китай приплыл. Британские и норвежские ученые тщательно изучили новую коронавирусную инфекцию и нашли не только уникальные маркеры человеческого воздействия, но и манипуляции с вирусом для создания эффекта его природного происхождения».
«А вообще, картинка, если теория искусственного создания китайцами коронавируса подтвердится, выглядит технично:
— создать вирус; — посадить выдрессированный народ на карантин и выйти из пандемии раньше всех; — сесть у телевизоров со свининой по-сычуаньски и смотреть, как все остальные экономики уходят в глубочайшее пике.
Триумф социалистического строя-2020», - резюмировала Канделаки