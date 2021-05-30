В зарубежных медиа прошла информация о том, что найдены доказательства рукотворной природы коронавируса – он был создан в китайской лаборатории.

Телеведущая подчеркнула, что обычные люди никогда не смогут сами узнать правду и придется верить одной из сторон на слово. Она уточнила, однако, что китайская лаборатория избавилась от материалов, которые якобы могли бы доказать ее невиновность, и теперь их очередь доказывать свою правоту.