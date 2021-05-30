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«Позор»: на Бузову обрушились с критикой за полуголое фото на фоне храма

News.ruиещё 1
19 минут назад
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала фото на фоне православного храма в откровенном чёрном боди, которое практически полностью оголяет ягодицы звезды. Как пишет StarHit, это не понравилось её поклонникам: они посчитали фотосессию неуместной.
Полуголая Бузова показала фото на фоне храма
Фото: ТАССТАСС
35-летняя певица сфотографировалась на балконе на фоне Александро-Невской лавры.
«Для чего делать такую фотографию на фоне святого места?», «Верующая наша! Какой позор!», «Это же не пляж Оля, сколько можно?», отреагировали её фанаты.
Пользователи предположили, что Ольга выкладывает в последнее время так много откровенных фото в попытке найти нового мужчину. После её расставания с 28-летним блогером Давидом Манукяном прошло уже несколько месяцев.
Кстати, именно Дава занял её место в шоу «Дом-2» после её ухода. Ранее куратор передачи Андрей Черкасов, который ранее принимал участие в проекте, рассказал, что Манукян займёт её гримёрку. Но прежде комнату «вымывали святой водой».
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Андрей Черкасов,Ольга Бузова,StarHit,
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