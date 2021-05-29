Панин позавидовал популярности Дюжева

Скандально известный 43-летний артист вновь оказался в центре внимания интернет-аудитории. Алексей Панин опубликовал в своем микроблоге видео, в котором обратился к 42-летней звезде сериала «Бригада» Дмитрию Дюжеву.
«Дима Дюжев, чтоб ты сдох», – написал Панин.
Оказалось, что послание было шуточным. Главной героиней ролика стала новая знакомая Алексея, приехавшая к нему в гости из Нижнего Поволжья. Со смехом женщина заявила, что до недавнего времени и не подозревала о существовании артиста.
«То есть ты знала, кто такой Дюжев, а кто такой Панин – нет?», – подытожил Алексей, после чего повернул камеру на себя и показал, что на самом деле его лишь веселит сложившаяся ситуация.
Поклонники актера порадовались его адекватной реакции и чувству юмора. Они оставили под публикацией множество комментариев в виде смеющихся смайлов.