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Обиженный Алексей Панин: «Дима Дюжев, чтоб ты сдох»

Экспресс газета
51 минуту назад
Алексей Панин публично обратился к Дмитрию Дюжеву. Актер возмутился тем, что коллега оказался популярнее его.
Панин позавидовал популярности Дюжева
Фото: Борис КудрявовБорис Кудрявов
Скандально известный 43-летний артист вновь оказался в центре внимания интернет-аудитории. Алексей Панин опубликовал в своем микроблоге видео, в котором обратился к 42-летней звезде сериала «Бригада» Дмитрию Дюжеву.
«Дима Дюжев, чтоб ты сдох», – написал Панин.
Оказалось, что послание было шуточным. Главной героиней ролика стала новая знакомая Алексея, приехавшая к нему в гости из Нижнего Поволжья. Со смехом женщина заявила, что до недавнего времени и не подозревала о существовании артиста.
«То есть ты знала, кто такой Дюжев, а кто такой Панин – нет?», – подытожил Алексей, после чего повернул камеру на себя и показал, что на самом деле его лишь веселит сложившаяся ситуация.
Поклонники актера порадовались его адекватной реакции и чувству юмора. Они оставили под публикацией множество комментариев в виде смеющихся смайлов.
Шоу-бизнес,Алексей Панин,Дмитрий Дюжев,
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