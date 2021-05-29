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Куценко собирается подарить Прилучному машину

Ирина Лебедева
33 минуты назад
У Гоши Куценко есть хобби. Довольно необычное. От занимается реставрацией ретро-автомобилей.
Куценко собирается подарить Прилучному машину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правда, дело это небыстрое, трудоемкое и затратное. А времени у востребованного актера не хватает. Тем не менее, сейчас в его автопарке 12 раритетных железных коней.
«С годами вообще все больше и больше хочется спать и денег! Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. У меня так получается. Дети и друзья отбирают все! Я же люблю делать подарки! Вот мой музыкант у меня отобрал недавно навороченный «Запорожец».
Мало, кто знает, что в свободное время я делаю машины – восстанавливаю ретро-автомобили. Недавно сделал шикарный горбатый белый «Запорожец» с полной начинкой внутри. Полтора года делал и отдал музыканту. Бесплатно. Да, сейчас Прилучному делаю машину. Работаю в одиночку. Получается хорошо: советские машины для настоящих ребят. Паше понравится», - рассказал Куценко «Собеседнику».
Как ранее писал «Рамблер», Гоша Куценко был одним из немногих, кто заступился за Михаила Ефремова.
В инстаграме он обратился к Ефремову со словами поддержки, а публику попросил не осуждать и не добивать актера, поскольку Всевышний каждому искренне раскаявшемуся дарует прощение.
Шоу-бизнес,Михаил Ефремов,Гоша Куценко,
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