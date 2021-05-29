Куценко собирается подарить Прилучному машину

«С годами вообще все больше и больше хочется спать и денег! Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. У меня так получается. Дети и друзья отбирают все! Я же люблю делать подарки! Вот мой музыкант у меня отобрал недавно навороченный «Запорожец».
Мало, кто знает, что в свободное время я делаю машины – восстанавливаю ретро-автомобили. Недавно сделал шикарный горбатый белый «Запорожец» с полной начинкой внутри. Полтора года делал и отдал музыканту. Бесплатно. Да, сейчас Прилучному делаю машину. Работаю в одиночку. Получается хорошо: советские машины для настоящих ребят. Паше понравится», - рассказал Куценко «Собеседнику».