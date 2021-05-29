Фадеев сообщил о надвигающемся апокалипсисе

Максим Фадеев
разместил в инстаграме очень эмоциональный пост философского плана.
Продюсер уверен, что человечество стоит на пороге некоей глобальной катастрофы.
Он считает, что высшие силы обязательно накажут людей за пренебрежение нормами морали и нравственности, за потерю границ добра и зла, за стремление к наживе.
«Знаете, наблюдая за тем, что происходит в мире, чувствуется как надвигается что-то глобально серьезное! По примеру Содома и Гоморры! Мир реально сходит с ума! Конечно, у этого есть и научные, и астрологические объяснения! А по мне, это целенаправленное разрушение идеологии, нравственности, и любых традиций, несущие в своих правилах ограничения того или иного толка. А когда ограничений нет и идеологии нет, что такое хорошо или плохо мы не учили и... Вот он, результат на лицо! Разрушение традиционных взглядов на институт семьи, женщину и мужчину, извращение истории, переписывание истории и ее героев! Героизация фашизма в некоторых странах и многое другое, все не перечислишь!»
Единственное, что еще можно сделать – остановиться на этом гибельном пути.
«Ждем перемен, если мы не поменяем это, Бог поменяет! Но только за стол переговоров он с нами не сядет!», - написал музыкант.
Фолловеры согласны с Фадеевым.
«Уже не отпускает ощущение грядущей катастрофы от такого изменения сознания...»
Как ранее сообщал
«Рамблер», продюсер Максим Фадеев потребовал отменить мораторий на смертную казнь и ввести уголовную ответственность за тяжкие преступления с 13 лет.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.