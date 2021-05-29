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Зудина назвала бредом обвинения в адрес покойного мужа

Ирина Лебедева
47 минут назад
Актриса Марина Зудина не стала обсуждать обвинения ее покойного супруга в домогательствах.
Зудина назвала бредом обвинения в адрес покойного мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
После шокирующих откровений от Елены Прокловой публичное заявление сделала и актриса Елена Антоненко.
Она рассказал, что Табаков при поступлении во МХАТ предлагал ей «показать сисечку», что ее напугало и оскорбило.
«Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», - вспоминала Антоненко.
Так, Табаков, по ее словам, отчислил талантливую студентку, которая не отвечала на его ухаживания.
Вдова Табакова назвала все эти признания бредом.
«Бред какой-то. Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю», - цитирует ее слова 5 Канал
Как ранее писал «Рамблер», сын Олега Табакова Антон рассказал, что пережил после ухода отца из семьи к Марине Зудиной.
По его словам, он долго не мог простить родителю разрыв с матерью после 35 лет их совместной жизни.
Шоу-бизнес,Елена Антоненко,Елена Проклова,Олег Табаков,Марина Зудина,
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