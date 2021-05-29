Экс-студентка Табакова рассказала о его домогательствах

Все больше и больше женщин решаются озвучить публично различные случаи харрасмента, которому они подвергались.

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«Это был не единичный случай, когда Табаков домогался молоденьких девочек. Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру. Отчасти я от него пострадала. Была у него на хорошем счету на курсе, а при поступлении во МХАТ он мне сказал: «Я ничего делать не буду, просто покажи мне свою сисечку». И я убежала, оскорбленная», - приводит ее слова «Комсомольская правда».

Елена вспомнила, что Олег Павлович активно ухаживал за девушкой с их курса, Ольгой.

И та, чтобы как-то выпутаться из этой истории, решила начать встречаться с сыном Табакова, Антоном.

Такой демарш в корне изменил судьбу девушки – ее вскоре отчислили.

Правда, по прошествии многих лет, она говорит, что благодарна судьбе за этот поворот. Ольга уехала в Америку, встретила любимого человека, получила новое образование и работала биологом.

Как ранее писал «Рамблер», сын Олега Табакова Антон рассказал, что пережил после ухода отца из семьи к Марине Зудиной

По его словам, он долго не мог простить родителю разрыв с матерью после 35 лет совместной жизни.