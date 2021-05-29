Тюльпанову избил бывший ухажер

Милана
Тюльпанова рассказала в сторис инстаграма о приключившемся с ней крайне неприятном инциденте.
Ее избил бывший возлюбленный, ранее отправленный в отставку.
Девушка сообщает, что написала заявление в полицию
«40 минут назад к моему дому приезжал мой бывший молодой человек, он приезжал с целью поговорить, я вышла, он меня ударил кулаком по лицу, насильственным путем затащил к себе в машину, отобрал мой телефон, не давал мне выйти, держал мою голову между двумя передними сидениями и заставлял меня говорить, что я его люблю и выйду за него замуж. Пока я это не сказала, он меня не отпустил», -говорит Тюльпанова.
Серьезных травм у Миланы, к счастью, нет. Однако спускать все на тормозах телеведущая не намерена.
«Пока женщины будут считать насилие нормальной ситуацией, вот такие вот мужчины будут этим пользоваться», - резюмировала Тюльпанова.
Как ранее писал
«Рамблер», Милана Тюльпанова, которая недавно рассталась с мужем-мошенником, а потом оказалась в больнице, рассказала на YouTube-канале Class о сложных временах в своей жизни и лечении в психиатрической больнице.