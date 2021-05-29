Подругу покойного «Иванушки» выжили из квартиры

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Девушка после смерти мужа четыре года держала оборону в квартире, пытаясь в суде доказать свое право на жилплощадь.

Тяжбы еще не закончены, но Александра приняла решение съехать.

Собеседник», со ссылкой на друзей Куцевол, рассказал , что ее фактически выжили – в дверь день за днем ломились черные риэлторы, приставы, журналисты.

Девушка жила в постоянном страхе, что ей выломают дверь и просто вышвырнут на улицу.

Пока не поставлена точка в судебных спорах, считается, что владельцем квартиры стал Радов. Александра уехала на съемную квартиру.

Как ранее сообщал «Рамблер», Олег Яковлев завещал свое имущество другу Роману Радову и племяннице Татьяне.