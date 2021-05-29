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Подругу покойного «Иванушки» выжили из квартиры

Ирина Лебедева
1 час назад
Олег Яковлев, ныне покойный экс-солист группы «Иванушки» по завещанию оставил четырехкомнатную квартиру на Дербеневской набережной не своей гражданской супруге Александре Куцевол, а некоему Роману Радову, артисту.
Подругу покойного «Иванушки» выжили из квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Девушка после смерти мужа четыре года держала оборону в квартире, пытаясь в суде доказать свое право на жилплощадь.
Тяжбы еще не закончены, но Александра приняла решение съехать.
Собеседник», со ссылкой на друзей Куцевол, рассказал, что ее фактически выжили – в дверь день за днем ломились черные риэлторы, приставы, журналисты.
Девушка жила в постоянном страхе, что ей выломают дверь и просто вышвырнут на улицу.
Пока не поставлена точка в судебных спорах, считается, что владельцем квартиры стал Радов. Александра уехала на съемную квартиру.
Как ранее сообщал «Рамблер», Олег Яковлев завещал свое имущество другу Роману Радову и племяннице Татьяне.
При жизни Яковлев владел тремя квартирами в Москве, а также недвижимостью в Черногории и Болгарии.
Шоу-бизнес,Роман Радов,Александра Куцевол,Олег Яковлев,
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