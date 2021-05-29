Сигал вносит поправки в российское законодательство

Сигал разработал свой первый закон для россиян. Вернее, поправки к ныне существующему.
Речь идет об ужесточении наказания за серьезные преступления в данной области.
Сейчас законодательство довольно гуманно. сроки до двух до пяти лет колонии полагаются только если нарушение повлекло тяжкий вред здоровью или смерть человека, или серьезно пострадали территории заповедника или заказника.
Официальный представитель партии Елизавета Кондакова сообщила, что Сигал предлагает наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности граждан, осужденных за загрязнение атмосферы, воды или морской среды средней степени тяжести.
Инициативу актер представит на заседании палаты депутатов партии «Справедливая Россия — За правду».
Как ранее писал
«Рамблер», американский актер стал российским гражданином в ноябре 2016 года.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
тогда сообщил, что артист, который «известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны», настойчиво и долго об этом просил.