Пригожин готов стать донором жира для Инстасамки

В эфире YouTube-проекта «Музыкалити» недавно развернулась увлекательная беседа.
Блогер Дарья Зотеева, которая пришла в студию с супругом рэпером Moneyken, поделилась сомнениями насчет пластической операции.
Зотеева, известная как Инстасамка, никак не может определиться, что лучше: вставить импланты в ягодицы или закачать в них жир, -
Ее собеседники, Валерия и Иосиф Пригожин
, эту идею не поддержали. Особенно насчет имплантов.
Валерия так вообще была удивлена – зачем фигуристой барышне еще что-то собой делать.
«Вам не надо, вы секси, вы «Бентли», поэтому не нужно. А у меня есть цель», - настаивала Инстасамка.
Максим Галкин
же предложил вечно худеющему Пригожину поделиться жирком с Дарьей.
«Так как вы нашли общий язык, я предлагаю суперколлаборацию, чтобы не тратиться: берем немножко жира от Иосифа и туда. Представляешь, и у него меньше, и Дашка рада».
Продюсер тут же согласился поделиться.
«Пригожин — донор Инстасамки, это круто», — посмеялась Валерия.
Как ранее писал
«Рамблер», продюсер признался, что часто жалеет, что его жена не встревает в скандалы, как это делает Инстасамка. Пригожин хотел бы, чтобы Валерия была немного смелее.