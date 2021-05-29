Пригожин готов стать донором жира для Инстасамки

Блогер Дарья Зотеева, которая пришла в студию с супругом рэпером Moneyken, поделилась сомнениями насчет пластической операции.

Зотеева, известная как Инстасамка, никак не может определиться, что лучше: вставить импланты в ягодицы или закачать в них жир, -