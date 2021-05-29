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Биковичу выставили штрафы за гонки в заповеднике

Ирина Лебедева
15 минут назад
Милош Бикович, прокатившийся с ветерком на квадроцикле по территории национального парка «Куршская коса» в Калининградской области, попал под административное наказание.
Биковичу выставили штрафы за гонки в заповеднике
Фото: InstagramInstagram
Непонятно почему – возможно, по незнанию – актер поездил по знаменитым песчаным дюнам на большой скорости.
Он записал видеоролик о своей прогулке. Этот сюжет, выложенный в инстаграм звезды, неприятно удивил руководство заповедника.
Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км).
В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.
Это самая длинная в мире песчаная пересыпь, и экосистема заповедника очень хрупкая.
«Актер Бикович выложил в социальную сеть видеоролик, как он лихо катается на квадроцикле по дюнам, по которым природоохранным законодательством даже ходить строго запрещено. По данному факту будет возбуждено административное производство, по результатам которого его привлекут к ответственности. С учетом того, что нарушений закона актером совершено сразу несколько, штрафов у него будет целый букет», - приводит слова пресс-секретаря парка Ольги Большаковой Интерфакс.
Как ранее сообщал «Рамблер», сербский актер Милош Бикович получил российское гражданство.
Шоу-бизнес,Милош Бикович,ЮНЕСКО,Интерфакс,Калининградская Область,
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