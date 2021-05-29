Биковичу выставили штрафы за гонки в заповеднике

Фото: Instagram Instagram

Непонятно почему – возможно, по незнанию – актер поездил по знаменитым песчаным дюнам на большой скорости.

Он записал видеоролик о своей прогулке. Этот сюжет, выложенный в инстаграм звезды, неприятно удивил руководство заповедника.

Куршская коса - песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км).

В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО

Это самая длинная в мире песчаная пересыпь, и экосистема заповедника очень хрупкая.