Бузова пожаловалась на дороговизну квартирного ремонта

Ольга Бузова купила апартаменты в одном из элитных районов столицы еще в 2019 году. И до сих пор не может довести их до ума – ремонт никак не заканчивается.

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Подробностями звезда не делится, но, судя по отдельным ее замечаниям, там будет что-то необыкновенное, прямо-таки королевские покои.

В YouTube-шоу «Сколько стоит шмот?», гостьей которого была телеведущая, речь шла в основном о нарядах и украшениях.

Ольга - без стеснения похвасталась дизайнерскими платьями , дорогими браслетами, кольцами и прочей ювелиркой.

«Мое платье сшито на заказ, оно бесценно уже потому, что на мне. Главное — не что на тебе надето, а на ком. Это эксклюзивная ручная вышивка, тут кружево, стразы Swarovski, аппликация, шлейф», - цитирует ее слова teleprogramma.pro.

В разговоре звезда упомянула и свой затянувшийся на годы ремонт.

Судя по всему, траты на благоустройство собственного гнездышка ощутимы даже при ее доходах.

«Ремонт в моей квартире очень дорого обходится, потому что мрамор, в принципе, дорогой »

Как ранее сообщал «Рамблер», по словам Бузовой, первые заработанные деньги она потратила на покупку жилья для мамы, после чего у нее осталось «ноль денежек, ни одного рубля».