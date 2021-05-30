Волгоградцев возмутило поведение Бузовой на концерте

Жителей Волгограда
удивило необычное поведение певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Об этом сообщает "Блокнот". По данным портала, Бузова вышла на сцену с опозданием на час. Появившись перед зрителями, артистка нецензурно выругалась в микрофон.
"Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура", — сказала она.
Певица исполнила три песни, после чего покинула сцену. Подтанцовка продолжила выступление без певицы. Как отметили зрители, Бузова продолжила что-то неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. На сцену она вернулась через несколько минут в другом костюме, а затем показала зрителям средний палец.
"Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами", — отметила она.
Аудиторию, по информации "Блокнота", возмутило поведение певицы.
"Она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте?" — поинтересовался один из комментаторов.
Ранее сообщалось, что Бузова переехала в Белоруссию ради "Х-Фактора". В программе она будет участвовать в качестве члена жюри.