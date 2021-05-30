Волгоградцев возмутило поведение Бузовой на концерте

Певица исполнила три песни, после чего покинула сцену. Подтанцовка продолжила выступление без певицы. Как отметили зрители, Бузова продолжила что-то неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. На сцену она вернулась через несколько минут в другом костюме, а затем показала зрителям средний палец.