Муж Аниты Цой запретил ей прибегнуть к суррогатному материнству

Муж Аниты Цой
запрещает ей воспользоваться услугой суррогатной матери для рождения второго ребенка. Об этом она рассказала
изданию «Дни.ру».
По словам певицы, одно время она очень хотела второго ребенка, однако муж Сергей
был против.
«Он просто по гороскопу Телец, очень серьезно относится к жизни, поэтому очень боялся, что не даст еще одному ребенку хорошего образования», - пояснила она.
Спустя время мнение супруга кардинально изменилось, и теперь он хочет малыша даже больше, чем она. Однако Сергей Цой настаивает, чтобы ребенок появился на свет традиционным способом, чтобы Анита сама его выносила, а не прибегала к услугам суррогатной матери.
«Может быть, правда, я и сама смогу выносить еще малыша, но меня пугает другое – как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет», - задумалась 50-летняя певица.
Анита призналась, что в Корее, откуда она родом, у всех большие семьи, а у нее всего один ребенок, и тот уже вырос.
Как сообщал «Рамблер», ранее Анита Цой рассказала, что в 2020 году похудела на 17 килограммов.