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Муж Аниты Цой запретил ей прибегнуть к суррогатному материнству

Вероника Полынина
1 час назад
Муж Аниты Цой запрещает ей воспользоваться услугой суррогатной матери для рождения второго ребенка. Об этом она рассказала изданию «Дни.ру».
Муж Аниты Цой запретил ей прибегнуть к суррогатному материнству
Фото: WikimediaWikimedia
По словам певицы, одно время она очень хотела второго ребенка, однако муж Сергей был против.
«Он просто по гороскопу Телец, очень серьезно относится к жизни, поэтому очень боялся, что не даст еще одному ребенку хорошего образования», - пояснила она.
Спустя время мнение супруга кардинально изменилось, и теперь он хочет малыша даже больше, чем она. Однако Сергей Цой настаивает, чтобы ребенок появился на свет традиционным способом, чтобы Анита сама его выносила, а не прибегала к услугам суррогатной матери.
«Может быть, правда, я и сама смогу выносить еще малыша, но меня пугает другое – как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет», - задумалась 50-летняя певица.
Анита призналась, что в Корее, откуда она родом, у всех большие семьи, а у нее всего один ребенок, и тот уже вырос.
Как сообщал «Рамблер», ранее Анита Цой рассказала, что в 2020 году похудела на 17 килограммов.
Шоу-бизнес,Сергей Цой,Анита Цой,
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