Муж Аниты Цой запретил ей прибегнуть к суррогатному материнству

Муж Аниты Цой запрещает ей воспользоваться услугой суррогатной матери для рождения второго ребенка. Об этом она рассказала изданию «Дни.ру».

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По словам певицы, одно время она очень хотела второго ребенка, однако муж Сергей был против.

«Он просто по гороскопу Телец, очень серьезно относится к жизни, поэтому очень боялся, что не даст еще одному ребенку хорошего образования», - пояснила она.

Спустя время мнение супруга кардинально изменилось, и теперь он хочет малыша даже больше, чем она. Однако Сергей Цой настаивает, чтобы ребенок появился на свет традиционным способом, чтобы Анита сама его выносила, а не прибегала к услугам суррогатной матери.

«Может быть, правда, я и сама смогу выносить еще малыша, но меня пугает другое – как я буду без работы, без сцены, без выходов в свет», - задумалась 50-летняя певица.

Анита призналась, что в Корее, откуда она родом, у всех большие семьи, а у нее всего один ребенок, и тот уже вырос.