Пригожин: Россия должна отказаться от Евровидения

По мнению продюсера, «Евровидение» давно превратилось в политический конкурс, который не имеет никакого отношения к музыке. Он выразил недоумение в связи с тем, что российские телевизионщики «зачем-то бьются за этот конкурс, за эти дурацкие рейтинги».