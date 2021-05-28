Пригожин: Россия должна отказаться от Евровидения

Продюсер Иосиф Пригожин
призвал Россию
«дать сдачи» и хоть раз отказаться от участия в «Евровидении».
По мнению продюсера, «Евровидение» давно превратилось в политический конкурс, который не имеет никакого отношения к музыке. Он выразил недоумение в связи с тем, что российские телевизионщики «зачем-то бьются за этот конкурс, за эти дурацкие рейтинги».
«Надо зубы свои показывать. Вот, Владимир Владимирович (Путин) четко сказал, что мы «по зубам можем дать». Давайте дадим уже один раз по зубам, а то мы только говорим. Давайте разочек откажемся и не будем принимать участие в "Евровидении"! Пусть они без нас ковыряются», - сказал Пригожин НСН.
По его словам, первым сигналом стал инцидент с певицей Юлией Самойловой
, которую не допустили к участию в конкурсе 2017 года, состоявшемся на Украине.
«В прошлый раз не отстояли даже нашу девочку-инвалида, которая в принципе не могла нанести ни урон, ни ущерб ни Украине, ни кому-либо еще. Девочка в коляске сидела, а ей запретили участвовать в Евровидении на Украине», - отметил он.
Пригожин выступил «против библейских моментов, когда говорят, что надо подставить вторую щеку». По его мнению, «надо сдачи давать».
Как сообщал «Рамблер», конкурс «Евровидение» состоялся в Роттердаме 22 мая. Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin. Российская певица Манижа заняла девятое место.