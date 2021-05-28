В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пригожин: Россия должна "показать зубы" и отказаться от Евровидения

Вероника Полынина
1 час назад
Продюсер Иосиф Пригожин призвал Россию «дать сдачи» и хоть раз отказаться от участия в «Евровидении».
Пригожин: Россия должна отказаться от Евровидения
Фото: ТАССТАСС
По мнению продюсера, «Евровидение» давно превратилось в политический конкурс, который не имеет никакого отношения к музыке. Он выразил недоумение в связи с тем, что российские телевизионщики «зачем-то бьются за этот конкурс, за эти дурацкие рейтинги».
«Надо зубы свои показывать. Вот, Владимир Владимирович (Путин) четко сказал, что мы «по зубам можем дать». Давайте дадим уже один раз по зубам, а то мы только говорим. Давайте разочек откажемся и не будем принимать участие в "Евровидении"! Пусть они без нас ковыряются», - сказал Пригожин НСН.
По его словам, первым сигналом стал инцидент с певицей Юлией Самойловой, которую не допустили к участию в конкурсе 2017 года, состоявшемся на Украине.
«В прошлый раз не отстояли даже нашу девочку-инвалида, которая в принципе не могла нанести ни урон, ни ущерб ни Украине, ни кому-либо еще. Девочка в коляске сидела, а ей запретили участвовать в Евровидении на Украине», - отметил он.
Пригожин выступил «против библейских моментов, когда говорят, что надо подставить вторую щеку». По его мнению, «надо сдачи давать».
Как сообщал «Рамблер», конкурс «Евровидение» состоялся в Роттердаме 22 мая. Победителем конкурса стала итальянская группа Maneskin. Российская певица Манижа заняла девятое место.
Шоу-бизнес,Юлия Самойлова,Иосиф Пригожин,Россия,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители