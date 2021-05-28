Петербургский музыкант объявил себя сыном Абдулова

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48-летний Сергей Шиподько утверждает, что в 1972 году его мать познакомилась с актером в одном из московских ресторанов. В результате мимолетного романа на свет появился ребенок. По словам Шиподько, его мать долго хранила тайну и не говорила мальчику, кто его отец. При этом Абдулов якобы знал о ребенке, но отвернулся от него.

Дружившая с Абдуловым актриса Елена Проклова не верит словам Сергея. Она утверждает, что артист был буквально одержим семьей и очень хотел детей. Узнав о сыне, он бы обязательно стал участвовать в его воспитании.

Шиподько готов пройти ДНК-тест, чтобы доказать родство с Александром Абдуловым. Однако проведение теста оказалось невозможным. Для этого необходимо взять биоматериал у единственной дочери артиста Евгении, но ни она, ни ее мать Юлия не отвечают Шиподько в соцсетях.

Сергей утверждает, что ему ничего не нужно от семьи Абдуловых. Рассказать о своем родстве с артистом он решился только потому, что остался один.

«На программу я пришел, так как потерял всех: мама умерла, родственников и друзей мало. Хочу найти близких», — заявил Шиподько в эфире передачи «Прямой эфир».