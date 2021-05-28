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Корни Меган Маркл оказались связаны с королевской семьей 160 лет назад

Вероника Полынина
21 минуту назад
Семьи принца Гарри и Меган Маркл познакомились 160 лет назад, выяснили британские краеведы. Об этом сообщает «Пятый канал».
Корни Меган Маркл оказались связаны с королевской семьей 160 лет назад
Фото: ReutersReuters
В 2017 году появились слухи, что прапрабабушка Меган Маркл Мэри Берд в молодости была горничной в Виндзорском замке. Однако краеведы нашли ранее не известные архивные документы и выяснили, что Мэри Берд не была горничной – она служила на кухне замка и готовила еду для монарших особ.
Таким образом, семьи будущих герцога и герцогини Сассекских были связаны еще 160 лет назад.
Как сообщал «Рамблер», ранее один из биографов британской королевской семьи Дункан Ларкомб предположил, что принц Гарри пожалел о скандальном интервью Опре Уинфри. По словам Ларкомба, Гарри был «обижен и зол» на членов своей семьи из-за того, как они обращались с Меган Маркл, и использовал интервью Опре, чтобы выплеснуть эти чувства. Теперь он «сожалеет и смущен». Ларкомб назвал Гарри вспыльчивым и заявил, что принц имеет склонность действовать импульсивно.
Шоу-бизнес,принц Гарри,
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