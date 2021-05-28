Корни Меган Маркл оказались связаны с королевской семьей 160 лет назад

В 2017 году появились слухи, что прапрабабушка Меган Маркл Мэри Берд в молодости была горничной в Виндзорском замке. Однако краеведы нашли ранее не известные архивные документы и выяснили, что Мэри Берд не была горничной – она служила на кухне замка и готовила еду для монарших особ.

Как сообщал «Рамблер», ранее один из биографов британской королевской семьи Дункан Ларкомб предположил, что принц Гарри пожалел о скандальном интервью Опре Уинфри. По словам Ларкомба, Гарри был «обижен и зол» на членов своей семьи из-за того, как они обращались с Меган Маркл, и использовал интервью Опре, чтобы выплеснуть эти чувства. Теперь он «сожалеет и смущен». Ларкомб назвал Гарри вспыльчивым и заявил, что принц имеет склонность действовать импульсивно.