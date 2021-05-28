В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что Киркоров исполнит гимн России перед матчем сборной с Болгарией

Спорт-Экспресс
1 час назад
Певец Юрий Лоза отреагировал на новость о том, что Филипп Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем футбольной национальной команды против Болгарии.
"Он и так везде": Лоза об исполнении гимна Киркоровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Господи боже мой. Я не знаю такого проекта, в котором бы не участвовал Киркоров. Мне кажется, что во все-то проекты не надо влезать. Давным-давно по эстраде ходят такие слухи, что Киркоров не совсем искренен в своих начинаниях. Нельзя кричать, что любишь одновременно и то, и это. Согласился бы и исполнить гимн, если бы предложили? Есть определенная градация у нас. Я автор-исполнитель. Если бы я был автором гимна, это было бы оправдано. В любом случае есть у нас более оригинальные решения, чем поставить Киркорова, который и так везде», — цитирует «РБ Спорт» Лозу.
Матч Россия — Болгария пройдет 5 июня в Москве на стадионе «Динамо» и начнется в 18:00 мск.
Команда Станислава Черчесова ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На турнире Россия сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.
Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Филипп Киркоров,Станислав Черчесов,Динамо,Россия,Болгария,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители