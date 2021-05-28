"Он и так везде": Лоза об исполнении гимна Киркоровым

«Господи боже мой. Я не знаю такого проекта, в котором бы не участвовал Киркоров. Мне кажется, что во все-то проекты не надо влезать. Давным-давно по эстраде ходят такие слухи, что Киркоров не совсем искренен в своих начинаниях. Нельзя кричать, что любишь одновременно и то, и это. Согласился бы и исполнить гимн, если бы предложили? Есть определенная градация у нас. Я автор-исполнитель. Если бы я был автором гимна, это было бы оправдано. В любом случае есть у нас более оригинальные решения, чем поставить Киркорова, который и так везде», — цитирует «РБ Спорт» Лозу.