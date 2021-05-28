Пресняков рассказал о гибели сына Певцова на его глазах

Трагедия произошла 3 сентября 2012 года. На встрече одноклассников 22-летний Даниил неудачно оперся о перила балкона, выпал с третьего этажа и разбился насмерть. Пресняков был свидетелем происшествия.

Ранее актриса Ольга Дроздова рассказала, как помогла своему мужу Дмитрию Певцову пережить смерть сына Даниила. Тогда Дроздова решила увезти супруга за границу. «Я попыталась Диму просто увезти, а на самом деле, Дмитрий Анатольевич потерялся, и надо было его немного украсть. Я это и сделала, украла его из Москвы на две-три недели», — вспоминала она.