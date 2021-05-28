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Внук Пугачевой рассказал, как на его глазах погиб сын Певцова

Газета.Ru
23 минуты назад
Музыкант, внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в новом выпуске программы «Судьба человека» рассказал ведущему Борису Корчевникову, что сын актера Дмитрия Певцова Даниил погиб на его глазах.
Пресняков рассказал о гибели сына Певцова на его глазах
Фото: Газета.ruГазета.ru
Трагедия произошла 3 сентября 2012 года. На встрече одноклассников 22-летний Даниил неудачно оперся о перила балкона, выпал с третьего этажа и разбился насмерть. Пресняков был свидетелем происшествия.
«Мы за одной партой сидели, не прямо лучшие друзья, но хорошие приятели были. Он был очень веселым, актер по жизни», — рассказал Пресняков.
У Дмитрия Певцова есть также младший сын Елисей, рожденный в браке с актрисой Ольги Дроздовой.
Ранее актриса Ольга Дроздова рассказала, как помогла своему мужу Дмитрию Певцову пережить смерть сына Даниила. Тогда Дроздова решила увезти супруга за границу. «Я попыталась Диму просто увезти, а на самом деле, Дмитрий Анатольевич потерялся, и надо было его немного украсть. Я это и сделала, украла его из Москвы на две-три недели», — вспоминала она.
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