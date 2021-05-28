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Киркоров испоплнит гимн России перед матчем с Болгарией

Sport24иещё 9
1 час назад
Перед началом контрольного матча между сборными России и Болгарии российской гимн исполнит народный артист РФ Филипп Киркоров. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Киркоров исполнит гимн России перед матчем с Болгарией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Советский и российский эстрадный певец является уроженцем Болгарии: Киркоров родился в Варне.
Матч Россия — Болгария состоится 5 июня на стадионе «Динамо им. Яшина» в Москве. Начало игры — 18:00 мск.
Для сборной России это будет последняя контрольная игра перед стартом чемпионата Европы — 2020.
На групповом этапе Евро-2020 команда Станислава Черчесова сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
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