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Дочь Анастасии Заворотнюк призналась в тяжелой болезни из-за недуга своей матери

ТК «Звезда»иещё 12
11 минут назад
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, поделилась подробностями своей жизни в Stories на странице в Instagram и рассказала, что происходит в ее жизни в связи со сложным лечением, на котором находится ее мама.
Дочь Заворотнюк призналась в тяжелой болезни
Фото: InstagramInstagram
В публикации 25-летняя молодая женщина призналась, что заболевание матери буквально перевернуло ее «вверх дном», в связи Анна и сама ощутила на себе, что такое - настоящая депрессия.
По словам дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, она лечилась на протяжении полутора лет и делает это до сих пор. Анна заверила, что когда полностью поправится, то найдет в себе силы рассказать и свою собственную историю. Как говорит дочь Анастасии, ей хотелось бы помочь и другим людям, которые столкнулись с похожими тяжелыми жизненными ситуациями, как им выходить из подобных душевных кризисов.
Ранее сообщалось, что состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк стало хуже из-за обострившегося онкологического заболевания мозга. О диагнозе исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» стало известно после появления на свет дочери Милы в 2018 году.
Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,
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