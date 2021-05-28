Дочь Заворотнюк призналась в тяжелой болезни

В публикации 25-летняя молодая женщина призналась, что заболевание матери буквально перевернуло ее «вверх дном», в связи Анна и сама ощутила на себе, что такое - настоящая депрессия.

По словам дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, она лечилась на протяжении полутора лет и делает это до сих пор. Анна заверила, что когда полностью поправится, то найдет в себе силы рассказать и свою собственную историю. Как говорит дочь Анастасии, ей хотелось бы помочь и другим людям, которые столкнулись с похожими тяжелыми жизненными ситуациями, как им выходить из подобных душевных кризисов.