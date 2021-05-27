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Экс-жена Мамаева: "У Бони не все в порядке с головой"

Вероника Полынина
19 минут назад
Бывшая жена Павла Мамаева Алана посоветовала Виктории Боне обратиться к психиатру.
Экс-жена Мамаева: "У Бони не все в порядке с головой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Мамаевой, у Бони «не все в порядке с головой».
Ведущая Youtube-шоу «Алена, блин!».
Алена Жигалова попросила Алану рассказать, какое отношение Виктория Боня имела к их расставанию с мужем. Напомним, в 2018 году Мамаева говорила, что Боня спала с ее мужем, однако телеведущая это отрицала.
Мамаева заявила, что ей нечего сказать о Боне кроме того, что у той не все в порядке с головой, и она постоянно влезает во все скандалы.
Жигалова напомнила, что Боня обвиняла Мамаеву в том, что та работала в эскорте, и поинтересовалась, не собирается ли она разобраться с Боней в суде за ее слова.
«Если много будет говорить, будем разбираться», - пообещала Мамаева, однако отметила, что «это как из психушки взять человека больного и сказать: «Давай разбираться».
«У нее, мне кажется, не все в порядке с головой просто. Она все берет с потолка. Сказочница, конечно. Паша говорил, что она поссорилась с головой. Она саму себя смешит. Очень странная. У нее постоянно что-то случается», - заявила Алана.
Она также напомнила, что Боня называет себя порядочным человеком, однако постоянно знакомится с футболистами и знакомит их со своими подругами.
Как сообщал «Рамблер», ранее в интервью Боня рассказала, что никогда не занималась сексом с футболистом Павлом Мамаевым. Она назвала Мамаеву истеричной и заверила, что у нее никогда ничего не было с ее мужем, потому что он вообще не ее типаж. Также Боня рассказала, что однажды в Дубае Мамаев напился так сильно, что его переклинило, «просто белка наступила», он начал оскорблять ее. Позже футболист просил прощения на коленях.
Шоу-бизнес,Павел Мамаев,Виктория Боня,
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