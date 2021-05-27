Экс-жена Мамаева: "У Бони не все в порядке с головой"

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По мнению Мамаевой, у Бони «не все в порядке с головой».

Алена Жигалова попросила Алану рассказать, какое отношение Виктория Боня имела к их расставанию с мужем. Напомним, в 2018 году Мамаева говорила, что Боня спала с ее мужем, однако телеведущая это отрицала.

Мамаева заявила, что ей нечего сказать о Боне кроме того, что у той не все в порядке с головой, и она постоянно влезает во все скандалы.

Жигалова напомнила, что Боня обвиняла Мамаеву в том, что та работала в эскорте, и поинтересовалась, не собирается ли она разобраться с Боней в суде за ее слова.

«Если много будет говорить, будем разбираться», - пообещала Мамаева, однако отметила, что «это как из психушки взять человека больного и сказать: «Давай разбираться».

«У нее, мне кажется, не все в порядке с головой просто. Она все берет с потолка. Сказочница, конечно. Паша говорил, что она поссорилась с головой. Она саму себя смешит. Очень странная. У нее постоянно что-то случается», - заявила Алана.

Она также напомнила, что Боня называет себя порядочным человеком, однако постоянно знакомится с футболистами и знакомит их со своими подругами.