Манижа подаст в суд на Wonderzine

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы «Коммерсанта»), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки», - пишет Манижа у себя в Instagram.
«В своем тексте я ссылаюсь на информацию других сайтов, которая показалась мне важной в нынешней политической ситуации. Как на нее реагировать — дело читателей. Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях - будем следить за развитием ситуации», - сказала главный редактор Wonderzine.