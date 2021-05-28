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Манижа подаст в суд на Wonderzine

Елена Прошина
45 минут назад
Певица Манижа намерена подать в суд на журнал Wonderzine за клевету. Как сообщает РБК-стиль, причиной послужила колонка главреда Юлии Таратуты.
Манижа подаст в суд на Wonderzine
Фото: ТАССТАСС
Журналист высказала мнение, опираясь на информацию из Telegram-канала «Инфобомба», что Манилу могли протежировать вышестоящие лица из Кремля в ее поездке на Евровидение. Якобы «Росатом» инвестировал в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане, где подрядчиком проекта был Акмал Усманов, дядя Манижи. Певица опровергла это, заявив, что у нее есть доказательства об обратном.
«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на WONDERZINE, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая «не исключает» правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы «Коммерсанта»), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки», - пишет Манижа у себя в Instagram.
Таратута в ответ сообщила, что удивлена резким и быстрым ответом певицы и напомнила, что все контракты Манижи контролирует Первый канал.
«В своем тексте я ссылаюсь на информацию других сайтов, которая показалась мне важной в нынешней политической ситуации. Как на нее реагировать — дело читателей. Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях - будем следить за развитием ситуации», - сказала главный редактор Wonderzine.
Ранее «Рамблер» писал, что Манижа заняла на Евровидении-2021 9 место.
Шоу-бизнес,Евровидение,Юлия Таратута,Росатом,
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