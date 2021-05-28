Троицкий похвалил Манижу за решение судиться с Wonderzine

Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал правильным решение певицы Манижи судиться с интернет-изданием Wonderzine: по его мнению, домыслы о нечестном отборе и связях с властями - «по-настоящему стремно». Об этом сообщает News.ru

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Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании.

В своей песне «RussianWoman» (с англ. «Русская женщина») Манижа высмеивает стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России. В финале конкурса она заняла девятое место

Главный редактор Wonderzine Юлия Таратута опубликовала материал под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует». В нем она рассказала о Telegram-каналах и СМИ, утверждающих, что Манижа выиграла отбор «неслучайно»: якобы у ее дяди есть связи в администрации президента и крупном бизнесе.

Манижа пообещала подать иск о защите чести и достоинства из-за этого материала. Певица подчеркнула, что у нее есть доказательства, опровергающие версию о «неслучайной» победе.

Троицкий назвал ситуацию «хорошим поводом для иска».

«Ведь если бы Манижу обвинили в том, что песня плохая, или в том, что костюмчик у нее плохо сидел, - это одно. А когда человека обвиняют в связях с Кремлем - это по-настоящему стремно», - заявил критик.

По словам Троицкого, если бы его назвали агентом ФСБ , он принял бы «определенные меры, чтобы разоблачить эту клевету».