Троицкий похвалил Манижу за решение судиться с Wonderzine

Музыкальный критик Артемий Троицкий
назвал правильным решение певицы Манижи судиться с интернет-изданием Wonderzine: по его мнению, домыслы о нечестном отборе и связях с властями - «по-настоящему стремно». Об этом сообщает News.ru
.
Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании.
В своей песне «RussianWoman» (с англ. «Русская женщина») Манижа высмеивает стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России. В финале конкурса она заняла девятое место
Главный редактор Wonderzine Юлия Таратута
опубликовала материал под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует». В нем она рассказала о Telegram-каналах и СМИ, утверждающих, что Манижа выиграла отбор «неслучайно»: якобы у ее дяди есть связи в администрации президента
и крупном бизнесе.
Манижа пообещала подать иск о защите чести и достоинства из-за этого материала. Певица подчеркнула, что у нее есть доказательства, опровергающие версию о «неслучайной» победе.
Троицкий назвал ситуацию «хорошим поводом для иска».
«Ведь если бы Манижу обвинили в том, что песня плохая, или в том, что костюмчик у нее плохо сидел, - это одно. А когда человека обвиняют в связях с Кремлем - это по-настоящему стремно», - заявил критик.
По словам Троицкого, если бы его назвали агентом ФСБ
, он принял бы «определенные меры, чтобы разоблачить эту клевету».
По версии критика, Манижу продвигал «Первый канал», но непосредственно в Кремле этим не занимались.