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Мошенники наживаются на болезни Заворотнюк

Елена Прошина
1 час назад
Знакомая Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса сама ведёт свои социальные сети. Об этом анонимная приятельница сообщила «Комсомольской правде».
Мошенники наживаются на болезни Заворотнюк
Фото: ТАССТАСС
«Инстаграм "Поддержка Заворотнюк" ведёт её дочь Аня, а личную страничку Настя ведёт сама», - рассказала знакомая актрисы.
По ее словам, Заворотнюк находится дома, где за ней ухаживает ее супруг. Многие усомнились в правдивости сказанного. Например последние публикации у Заворотнюк были сделаны 58 недель назад.
Также, в Instagram есть несколько фейковых страниц актрисы. Например на одной из них 20 тыс. активных подписчиков, которые поддерживают Заворотнюк в комментариях. Также на странице размешают посты с «розыгрышами».
Ранее «Рамблер» писал, что у дочери Заворотнюк обнаружили серьезное заболевание. У Анны были проблемы с глазами и ей требовалась операция.
Шоу-бизнес,Анастасия Заворотнюк,Комсомольская правда,
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