Мошенники наживаются на болезни Заворотнюк

«Инстаграм "Поддержка Заворотнюк" ведёт её дочь Аня, а личную страничку Настя ведёт сама», - рассказала знакомая актрисы.
По ее словам, Заворотнюк находится дома, где за ней ухаживает ее супруг. Многие усомнились в правдивости сказанного. Например последние публикации у Заворотнюк были сделаны 58 недель назад.
Также, в Instagram есть несколько фейковых страниц актрисы. Например на одной из них 20 тыс. активных подписчиков, которые поддерживают Заворотнюк в комментариях. Также на странице размешают посты с «розыгрышами».
Ранее «Рамблер» писал, что у дочери Заворотнюк обнаружили серьезное заболевание. У Анны были проблемы с глазами и ей требовалась операция.