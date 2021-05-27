Барецкого задержали на репетиции марафона с гробами

Российский шоумен Стас Барецкий, возглавляющий Союз профессиональных ритуальных агентов, был задержан с товарищами во время репетиции так называемого марафона с гробами. Одной из целей такого необычного мероприятия была поддержка вакцинации от коронавируса, пишет Пятый канал.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По его словам, к собравшимся подъехали два экипажа полиции, после чего началось оформление протокола по причине совершения неправомерных действий.

На самом деле мы просто репетировали, тренировались. <...> Ну, гроб и гроб, ящик и ящик. Тем более он был пустой, без ритуальных атрибутов, — пояснил шоумен.

В итоге сотрудники переписали данные всех участников тренировки и отпустили их до выяснения обстоятельств.

Барецкий подчеркнул, что не понимает, кому они могли помешать, ведь место для репетиции расположено далеко от жилых домов. Однако, несмотря на небольшие трудности, он всё же намерен провести марафон по маршруту Москва — Петербург летом.