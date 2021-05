Девушка-блогер выложила на своей странице в социальной сети видео, где она сравнивает текст песни «I Wanna Be Your Slave» коллектива из Италии с текстом композиции «Будь или не будь» Примадонны.

В ролике сначала показано, как вокалист Maneskin поет строки «I wanna be your master, I wanna be your gangster» (Я хочу быть твоим хозяином, я хочу быть твоим гангстером — прим. «ВМ»). Затем показано исполнение Пугачевой строк «Будь со мной мастером, будь со мной гангстером».