Ариана Гранде опубликовала первые свадебные снимки

В сети появилась новость о том, что Ариана Гранде и её жених тайно поженились. Церемония бракосочетания прошла 15 мая в одном из домов певицы в Монтесито, штат Калифорния. О новом статусе пары рассказал представитель Арианы. Также он сообщил, что на свадьбе присутствовали исключительно близкие родственники молодоженов. Число гостей не превышало 20 человек. Ариана Гранде опубликовала в своем Instagram снимки торжества, которые собрали больше 10 миллионов лайков за 1 час. И понятно почему. Несмотря на закрытую церемонию, дом Гранде был украшен цветами и свечами. Сама певица тщательно подошла к выбору свадебного наряда. Девушка предстала в элегантном и утонченном белом платье от Vera Wang с открытой спиной и плечами. Также популярная певица подобрала фату с бантом. Жених выбрал для церемонии классический черный костюм от Tom Ford. “Поздравляю, принцесса”, “Боже, мои поздравления!”, “Моё сердце, моя любовь”, “Поздравляю! Так рада за тебя!”, – поздравляют коллеги и поклонники. Ариана Гранде и Далтон Гомес познакомились в январе прошлого года. Позже они вместе провели самоизоляцию и проверили свои отношения. В декабре 2020 стало известно о помолвке пары. Одной из причин, почему церемония была тайной стало то, что Далтон совсем не знаком с миром шоу-бизнеса. Супруг Арианы обычный риелтор. Однако это стало огромным плюсом для неё. Фото: Instagram.