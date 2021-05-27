Уважаемый мной до сегодняшнего вечера журнал Wonderzine не побрезговал желтизной. Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело — комментарии в соцсетях или «бомбы» от анонимных тг-каналов, которые ни за что не отвечают, другое — профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом, — написала Манижа.
Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти «телеграм-разоблачения», — удивляется певица.
Я впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты с которой последние месяцы контролировал исключительно «Первый канал». <...> Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации, — отметила Таратута.