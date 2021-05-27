Еще два шоу: "Евровидение-2021" объявило о продолжении

Песенный конкурс Евровидение-2021 ещё не закончился, объявили его организаторы. Как сказано на официальном YouTube-канале Евровидения-2021, шоу продолжится в онлайн-формате.

Как объяснили организаторы, зрители увидят заранее подготовленные к конкурсу выступления. Они были сделаны на случай ограничений из-за коронавируса. 28 мая можно будет посмотреть шоу с участием всех полуфиналистов, а на следующий день покажут тех, кто вышел в финал, включая российскую исполнительницу Манижу, которая заняла на конкурсе девятое место.