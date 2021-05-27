Моби проспал похороны матери из-за похмелья

В 2019 году Моби выпустил биографическую книгу, в которой заявил, что у него были непродолжительные отношения с атрисой Натали Портман
, когда ей
было 20 лет. Актриса опровергла эту информацию, заявив, что в то время ей было всего 18 и романтических отношений у них с Моби не было. После этого многие начали критиковать музыканта, посчитав, что он решил использовать актрису для пиара. Позже Моби признал
, что в период знакомства с Портман был эгоистом и не контролировал себя из-за проблем с наркотиками и алкоголем.