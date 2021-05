Моби проспал похороны матери из-за похмелья

Фильм выйдет 28 мая на стриминговых-сервисах. В документальной ленте 55-летний исполнитель также расскажет о трудном детстве, опыте злоупотребления психоактивными веществами, активизме в защиту прав животных и творческих успехах. В картину также вошли видео с концертов и интервью с режиссером Дэвидом Линчем, который в свое время создал анимационный видеоклип на новую песню Моби "Shot In The Back Of The Head".