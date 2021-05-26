Отец Фриске осудил бойфренда Юлии Началовой

Речь идет о сумме в 20 млн рублей, которую Фролов когда-то одолжил Началовой на организацию концертов. Взамен он потребовал переписать на него долю в его квартире. Теперь, после смерти экс-возлюбленной, хоккеист требует продать квартиру Началовой и выплатить ему его долю.