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Настоящий мужик так не поступает: отец Фриске осудил бойфренда Юлии Началовой

Вероника Полынина
1 час назад
Отец Жанны Фриске сравнил бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой с Дмитрием Шепелевым.
Отец Фриске осудил бойфренда Юлии Началовой
Фото: скриншотскриншот
По мнению Владимира Копылова, экс-возлюбленный Началовой, хоккеист Александр Фролов, ведет себя по отношению к семье певицы так же подло, как и Шепелев.
«Фролов делает все то же самое, что и наш Шепелев. Один к одному. Люди, у которых нет ни стыда, ни совести. Ни у одного, ни у второго. О чем с ними можно говорить? Настоящий мужчина никогда не будет ничего требовать от родных женщины, которой уже нет в живых», - посетовал Владимир в разговоре с «Собеседником».
Речь идет о сумме в 20 млн рублей, которую Фролов когда-то одолжил Началовой на организацию концертов. Взамен он потребовал переписать на него долю в его квартире. Теперь, после смерти экс-возлюбленной, хоккеист требует продать квартиру Началовой и выплатить ему его долю.
По мнению отца Жанны Фриске, квартира должна была достаться единственной дочери Началовой Вере, тем более, что покупал жилье ее отец – футболист Евгений Алдонин.
«Это все пошло, подло и низко со стороны мужика. Я это не приветствую, потому что сам оказался в этой ситуации. Только у нас Шепелев делит все наше имущество, к которому вообще никакого отношения не имеет. Здесь немного другая история. Но все равно Фролов поступает подло», - резюмировал Копылов.
Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.
Шоу-бизнес,Александр Фролов,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,Евгений Алдонин,
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