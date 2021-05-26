Отец Фриске осудил бойфренда Юлии Началовой

«Фролов делает все то же самое, что и наш Шепелев. Один к одному. Люди, у которых нет ни стыда, ни совести. Ни у одного, ни у второго. О чем с ними можно говорить? Настоящий мужчина никогда не будет ничего требовать от родных женщины, которой уже нет в живых», - посетовал Владимир в разговоре с «Собеседником».
«Это все пошло, подло и низко со стороны мужика. Я это не приветствую, потому что сам оказался в этой ситуации. Только у нас Шепелев делит все наше имущество, к которому вообще никакого отношения не имеет. Здесь немного другая история. Но все равно Фролов поступает подло», - резюмировал Копылов.