Брэд Питт добился совместной с Джоли опеки над детьми

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Как пишет Guardian, судебный процесс длился 4,5 года. В среду суд Калифорнии постановил назначить совместную опеку над пятью детьми пары за исключением 19-летнего Мэддокса, на которого опека не распространяется.

Анджелина Джоли пыталась отстранить от дела калифорнийского судью Джона Одеркирка, принявшего решение о совместной опеке над детьми, из-за того, что тот отказался позволить детям давать показания.

По словам Джоли, судья «отказался выслушать мнение несовершеннолетних подростков об их опыте, потребностях или желании относительно их опеки». Кроме того, актриса отметила, что показания напрямую касались «здоровья, безопасности и благополучия детей».

В документации Питта говорилось, что судья пришел к выводу, что показания Джоли «не заслуживают доверия во многих важных областях, и существующий порядок опеки должен быть изменен по просьбе Питта в интересах детей».

Кроме того, Питт утверждал, что задержки в достижении договоренности между сторонами «наносят серьезный вред детям, лишая их постоянства и стабильности».