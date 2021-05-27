Тяжелобольной Борис Моисеев впервые появился на публике

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Как сообщал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Сейчас артист практически никуда не выходит. А в сети регулярно появляются слухи об ухудшении его состояния, которые друзья Моисеева опровергают.

На днях Борис Моисеев решил прервать свое добровольное затворничество и приехал на день рождения Кристины Орбакайте, которой исполнилось 50 лет.

При этом певец старался держаться в стороне от всех гостей, чтобы не попадать в объективы фотокамер, а за столом он предусмотрительно надел черную маску в отличие от большинства присутствующих, отмечает «СтарХит».