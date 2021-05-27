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Тяжелобольной Борис Моисеев впервые появился на публике

Елена Прошина
1 час назад
Перенесший два инсульта певец Борис Моисеев долгое время не появлялся на публике, однако сделал исключение для певицы Кристины Орбакайте, приехав поздравить ее с юбилеем, пишет «СтарХит».
Тяжелобольной Борис Моисеев впервые появился на публике
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Сейчас артист практически никуда не выходит. А в сети регулярно появляются слухи об ухудшении его состояния, которые друзья Моисеева опровергают.
На днях Борис Моисеев решил прервать свое добровольное затворничество и приехал на день рождения Кристины Орбакайте, которой исполнилось 50 лет.
При этом певец старался держаться в стороне от всех гостей, чтобы не попадать в объективы фотокамер, а за столом он предусмотрительно надел черную маску в отличие от большинства присутствующих, отмечает «СтарХит».
По словам знакомых и коллег, сейчас большую роль в жизни Моисеева играет Сергей Горох, который постоянно находится рядом с ним и сопровождал на юбилей Орбакайте.
Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Кристина Орбакайте,StarHit,
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