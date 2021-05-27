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«Нелепая пауза»: Манижа рассказала о знакомстве с итальянцами на «Евровидении»

Елена Прошина
1 час назад
Представительница России на «Евровидении» певица Манижа рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» о необычной встрече с победителями конкурса, итальянской рок-группой Måneskin.
«Нелепая пауза»: Манижа о знакомстве с итальянцами на «Евровидении»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin из Италии. Представительница России с композицией Russian Woman набрала 204 балла и заняла девятое место. При этом итальянцы оказались в центре скандала: вокалиста группы заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире. Но он решительно это опроверг.
Манижа поделилась своими впечатлениями от встречи с будущими победителями конкурса в программе «Вечерний Ургант». По ее словам, итальянцы пригласили ее для знакомства в свою гримерку.
«Как настоящая сильная и волевая женщина я пошла узнать.
Встала и пошла. Встретила их, а у них были такие безэмоциональные лица, что сначала я подумала, что это какая-то шутка и нас не звали», – призналась певица.
По ее словам, в итоге повисла «нелепая пауза», которую она решила заполнить, спев песню «Felicita». А представители Италии сняли ее исполнение на видео.
«Я им спела. Они не проявили вообще никаких эмоций, но потом в соцсетях выложили кучу постов, написали: «Манижа такая классная», - рассказала артистка.
Шоу-бизнес,Россия,
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