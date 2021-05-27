«Нелепая пауза»: Манижа о знакомстве с итальянцами на «Евровидении»

Представительница России на «Евровидении» певица Манижа рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» о необычной встрече с победителями конкурса, итальянской рок-группой Måneskin

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Как сообщал «Рамблер», победителем Евровидения-2021 стала группа Måneskin из Италии. Представительница России с композицией Russian Woman набрала 204 балла и заняла девятое место. При этом итальянцы оказались в центре скандала: вокалиста группы заподозрили в употреблении кокаина в прямом эфире. Но он решительно это опроверг.

Манижа поделилась своими впечатлениями от встречи с будущими победителями конкурса в программе «Вечерний Ургант». По ее словам, итальянцы пригласили ее для знакомства в свою гримерку.

«Как настоящая сильная и волевая женщина я пошла узнать.

Встала и пошла. Встретила их, а у них были такие безэмоциональные лица, что сначала я подумала, что это какая-то шутка и нас не звали», – призналась певица.

По ее словам, в итоге повисла «нелепая пауза», которую она решила заполнить, спев песню «Felicita». А представители Италии сняли ее исполнение на видео.