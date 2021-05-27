«Чучело огородное»: Дробыш разнес Валю Карнавал

По мнению продюсера Виктора Дробыша, критика певицей Ларисой Долиной творчества популярной блогерши Вали Карнавал вполне обоснована. Об этом пишет « СтарХит ».

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Как сообщал «Рамблер», Долина приняла участие в YouTube-шоу «Музыкалити». В ходе него она заявила, что блогерша Валя Карнавал ничего не знает о музыке, но претендует на звездность. После этого артистка подверглась резкой критике.

По мнению Дробыша, Долину зря травят за ее высказывание о популярной блогерше.

«Я смотрел на Долину, и мне было так ее жалко. Сидит Валя Карнавал — ни украсть, ни покараулить. И вообще, какое-то чучело огородное! Она настолько уверенная, наглая и беспардонная. И самое главное, что за этим ничего не стоит, как акции «МММ», - пояснил продюсер.

Он также высказал недовольство и популярностью певицы и телеведущей Ольги Бузовой, подчеркнув, что она могла бы принести куда больше пользы на ином поприще.