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Серябкина рассказала, кому из звезд эстрады пора на пенсию

Елена Прошина
1 час назад
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина заявила, что Валерию Леонтьеву, Олегу Газманову и Николаю Расторгуеву пора уходить на заслуженную пенсию. Такое мнение она высказала в интервью YouTube-каналу «Ночной контакт».
Серябкина рассказала, кому из звезд эстрады пора на пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом она ошиблась в имени Леонтьева, назвав его Леонидом.
«Я, к примеру, считаю, что Леониду Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки. Газманову тоже пора, и Расторгуеву», - заявила Серябкина.
Она добавила, что сама не намерена покидать сцену. Это связано с ее «не до конца раскрытым потенциалом».
Ранее «Рамблер» писал о подлинных отношениях между певицей Кристиной Орбакайте и ее матерью Аллой Пугачевой. Примадонна редко брала Кристину на гастроли. Большую часть времени девочка проводила с дедушкой. Она даже хотела сбежать из дома, потому что ей не хватало материнского внимания. Кроме того, около подъезда их дома постоянно дежурили толпы фанатов, которые не давали прохода ее дочери. До 15 лет Орбакайте жила с бабушкой и дедушкой. После смерти бабушки она переехала к матери и была предоставлена самой себе. При этом сейчас у матери и дочери хорошие отношения.
Шоу-бизнес,Леонид Леонтьев,Олег Газманов,Валерий Леонтьев,Кристина Орбакайте,Николай Расторгуев,Алла Пугачева,Ольга Серябкина,
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