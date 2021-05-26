Семье Алибасова не хватает денег на его реабилитацию

Сын Алибасова Бари-младший подтвердил, что после возвращения отца из Калининграда в Москву, у семьи начались финансовые проблемы. По словам Бари-младшего, когда продюсер находился в Калининграде, его московская квартира сдавалась в аренду за 200 тысяч рублей в месяц. Содержание больного отца обходилась Бари-младшему в 350 тысяч рублей ежемесячно, то есть ему приходилось платить из своего кармана 150 тысяч рублей.