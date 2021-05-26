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Семье Алибасова не хватает денег на его реабилитацию

Вероника Полынина
1 час назад
Продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову не хватает денег на курс реабилитации после тяжелых переломов, сообщил музыкант «На-На» Владимир Политов.
Семье Алибасова не хватает денег на его реабилитацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В комментарии «Пятому каналу» Политов заявил, что в данный момент близкие Алибасова ищут клинику, в которой ему проведут курс реабилитации из-за проблем с позвоночником и ногой.
«Бари Каримович дома сейчас. Там проблемы с позвоночником и ногой. Он говорит, что чувствует себя хорошо, но понимает, что нужно госпитализироваться и лечиться. Мы пробовали обращаться в ЦИТО, но они сказали, что не берутся. Сейчас ищем клинику», - рассказал певец.
Сын Алибасова Бари-младший подтвердил, что после возвращения отца из Калининграда в Москву, у семьи начались финансовые проблемы. По словам Бари-младшего, когда продюсер находился в Калининграде, его московская квартира сдавалась в аренду за 200 тысяч рублей в месяц. Содержание больного отца обходилась Бари-младшему в 350 тысяч рублей ежемесячно, то есть ему приходилось платить из своего кармана 150 тысяч рублей.
«Сейчас же получается, мне надо зарабатывать на 200 тысяч больше. Но пандемия заканчивается, концертов больше, я надеюсь, и у группы будет возможность для помощи», - добавил сын продюсера.
Как сообщал «Рамблер», в июле прошлого года, как сообщал «Рамблер», врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале он сломал ногу, был прооперирован и начал восстанавливаться в одной из больниц в Калининграде.
Шоу-бизнес,Владимир Политов,Бари Алибасов,
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