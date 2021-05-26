«Ничего не спасет»: Рустам Солнцев вынес приговор "Дому-2"

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой Давид Манукян станет новым ведущим проекта «Дом-2». Шоумен Рустам Солнцев специально для «Слово и Дело» оценил новую деятельность блогера.

Фото: Instagram Instagram

Телепроект «Дом-2» просуществовал на телеканале ТНТ 16 лет. За это время на проект приходили молодые люди со всей страны. Некоторым даже удалось создать семью и завести детей. Тем не менее продюсеры шоу приняли решение о закрытии проекта. Причиной стала невозможность конкурировать с интернет-платформами. А то поколение, которое внимательно следило за проектом — просто выросло.

Ольга Орлова, Для многих россиян новость о закрытии стала радостью, а для других — большим горем. Однако спустя несколько месяцев телеканал «Ю» объявил о перезапуске проекта. Ведущими программы стали Ксения Бородина Влад Кадони . Ольга Бузова отказалась от работы.

Мнение Рустама Солнцева

В прессе появилась информация о том, что к составу ведущих присоединится еще один человек — бывший возлюбленный Бузовой Давид Манукян. Блогер появится в проекте уже 1 июня. Мы поинтересовались у Рустама Солнцева, как он относится к выбору продюсеров шоу.

«"Дом-2" уже ничего не спасет. Телестройка — это какая-то пустота и к ней пытаются присовокупить еще одну пустоту по имени Давид Манукян. Предполагаю, что он хороший парень. Совершенно неплохой. Его любит мама, бабушка, но это немножко другое. Его назначение на "Дом-2" — еще одно доказательство того, что проектом сейчас управляют профнепригодные люди, которые, честно говоря, уже достали», — подчеркнул Солнцев.

А что думают зрители?

В официальном аккаунте телеканала «Ю» появилась новость о назначении Манукяна. Безусловно, под этим постом появилась уйма комментариев. Одни зрители подумали, что это шутка, а другие начали переживать за Ольгу Бузову.

«Бузовой там уже плохо»; «Это не любовь, это просто хайп»; «Мы "Дом-2" уже похоронили. До свидания»; «Это же ведь шутка? Сегодня же не 1 апреля?»; «Наверное, изначально было так запланировано! И их пара с Олей тоже», — пишут пользователи.