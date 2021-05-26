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Моргенштерн подарил Жорину свитшот с надписью «Адвокат дьявола»

News.ru
3 часа назад
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин показал подписчикам в Instagram свитшот, который получил в подарок от рэпера. На чёрной кофте кроваво-красными буквами написано «Адвокат дьявола».
Адвокат Жорин показал подарок от Моргенштерна
Фото: morgen_shtern/instagam.commorgen_shtern/instagam.com
Всего Жорин выложил четыре фотографии со встречи со своим подзащитным. Он признался, что они хотели подготовиться к суду, однако всё сразу пошло не по плану. На первом снимке адвокат держит свитшот, на втором Моргенштерн пьёт алкоголь, на третьем они чокаются, а на четвёртом музыкант корчит рожи.
Если ГНК будет проводить лингвистическую экспертизу этой публикации, «план» — это не то, что Вы подумали, — пошутил адвокат.
Ранее Зюзинский суд Москвы назвал дату рассмотрения административного протокола в отношении Моргенштерна. Заседание назначено на 3 июня.
Речь идёт о видео на песни «Розовое вино — 2» и Family. В клипах, по мнению специалистов, артист восхваляет образ жизни, в центре которого богатство и наркотики. Адвокат рэпера Сергей Жорин опроверг данные о результатах экспертизы. По его словам, информация «не соответствует действительности». В полиции однако позднее подтвердили ранее появившиеся данные экспертизы. Исследование проводило московское ГБУ «Московский исследовательский центр».
Шоу-бизнес,Сергей Жорин,
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