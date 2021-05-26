Адвокат Жорин показал подарок от Моргенштерна

Всего Жорин выложил четыре фотографии со встречи со своим подзащитным. Он признался, что они хотели подготовиться к суду, однако всё сразу пошло не по плану. На первом снимке адвокат держит свитшот, на втором Моргенштерн пьёт алкоголь, на третьем они чокаются, а на четвёртом музыкант корчит рожи.