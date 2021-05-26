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Удар ведущего тортом в лицо в прямом эфире запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Ведущего популярного американского ток-шоу America’s Got Talent Саймона Кауэлла (Simon Cowell) ударили тортом в лицо в прямом эфире. Трейлер нового сезона программы с соответствующими кадрами появился в Сети.
В заключительном фрагменте видео можно заметить, как судья шоу талантов Хауи Мандель (Howie Mandel) с десертом в руках прикладывает его к лицу своего коллеги.
Телепроект «America’s Got Talent» транслируется на канале NBC с лета 2006 года, в нем принимают участие американцы всех возрастов, обнаружившие в себе способности певцов, танцоров, а также прочие таланты. Победитель шоу получает в награду 1 миллион долларов.
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