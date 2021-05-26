Ведущего популярного американского ток-шоу America’s Got Talent Саймона Кауэлла (Simon Cowell) ударили тортом в лицо в прямом эфире. Трейлер нового сезона программы с соответствующими кадрами появился в Сети.

В заключительном фрагменте видео можно заметить, как судья шоу талантов Хауи Мандель (Howie Mandel) с десертом в руках прикладывает его к лицу своего коллеги.