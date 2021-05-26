Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix

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"Netflix анонсирует свой первый оригинальный драматический российский сериал "Анна К" - современную интерпретацию классического романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль исполнит Светлана Ходченкова", - говорится в сообщении. Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена позднее.

Директор оригинальных сериалов Netflix Майкл Аззолино сообщил, что это первый российский сериал, который сервис анонсирует совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production. "Команда талантливых сценаристов, режиссеров и продюсеров объединилась для работы над многообещающим оригинальным сериалом. Мы будем рады помочь донести их видение этой всемирно известной истории до нашей аудитории как в России, так и во всем мире", - цитирует Аззолино пресс-служба.

Режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production). Сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами выступают Наташа Меркулова и Алексей Чупов

По словам Кантора, перенести Каренину в Россию XXI века и представить ее всему миру на русском языке через платформу Netflix - "это как сон, ставший явью". "В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней", - поделился он.