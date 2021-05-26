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Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в первом российском сериале по заказу Netflix

ТАССиещё 3
1 час назад
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Netflix анонсировал создание своего первого оригинального российского проекта - сериала "Анна К" со Светланой Ходченковой в главной роли. Речь идет о современной интерпретации романа Льва Толстого "Анна Каренина". Об этом говорится в сообщении пресс-службы платформы, поступившем в среду в ТАСС.
Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix
Фото: ТАССТАСС
"Netflix анонсирует свой первый оригинальный драматический российский сериал "Анна К" - современную интерпретацию классического романа Льва Толстого "Анна Каренина". Главную роль исполнит Светлана Ходченкова", - говорится в сообщении. Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена позднее.
Директор оригинальных сериалов Netflix Майкл Аззолино сообщил, что это первый российский сериал, который сервис анонсирует совместно с российской кинокомпанией 1-2-3 Production. "Команда талантливых сценаристов, режиссеров и продюсеров объединилась для работы над многообещающим оригинальным сериалом. Мы будем рады помочь донести их видение этой всемирно известной истории до нашей аудитории как в России, так и во всем мире", - цитирует Аззолино пресс-служба.
Режиссерами и продюсерам выступают Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production). Сценарий подготовили Роман Кантор и Мария Микулина, а сорежиссерами выступают Наташа Меркулова и Алексей Чупов.
По словам Кантора, перенести Каренину в Россию XXI века и представить ее всему миру на русском языке через платформу Netflix - "это как сон, ставший явью". "В буквальном смысле так, ведь идея этого сериала пришла ко мне во сне, и с тех пор я не перестаю следовать за ней", - поделился он.
Действие сериала происходит в современной России, где светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в роман с Вронским - наследником алюминиевой империи.
Шоу-бизнес,Анна Каренина,Евгений Никишов,Алексей Чупов,Лев Толстой,Netflix,ИТАР-ТАСС,Москва,
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